ボートレース芦屋の「西スポ杯争奪芦屋カップ」が１２日に開幕する。村田浩司（４３＝山口）が手にした２２号機は前節・寺田祥が完璧に仕上げて１０走７勝２着３本のオール２連対で優勝した注目機だ。山口支部での?リレー?となり「特訓では松村選手と同じくらいで広次選手の方が良さそう。ただ、回転は合っていそうだし、寺田選手の後なので信頼してペラはなでる程度のつもりでいく」と良機を味方に開幕ダッシュを決める。