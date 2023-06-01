ボートレース若松のＧIII「シャボン玉石けん杯」は１１日、予選２日目は行われた。大串重幸（４１＝長崎）は前半４Ｒは３コース発進。コンマ０４のスタートから１Ｍは果敢に握ってまくり快勝。後半１０Ｒは５コースから４着。４３号機は「微調整していって感触は良かった。出足寄りで乗り心地もある。ターン入り口の乗り心地が良くて体感がいい。飛び抜けてどこがいいとかはないが、結果に結びついている」と出足中心に仕上が