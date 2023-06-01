きょうも為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは１．１５６０ドル付近まで下落。２００日線の下での推移が続いており、上値が重い展開が続いている。ここ数日１．１５ドル台前半でサポートされているが、今回はどうか注目される。さすがに下げ過ぎ感は否めず、ＲＳＩは売られ過ぎの３０付近まで低下。 一方、ユーロ円は１８３円台後半での推移。ドル円は上昇しているものの、円安の動きは強まって