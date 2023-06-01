小学館本社＝東京都千代田区小学館は11日、2018年に当時の従業員が取引先の従業員に対し、取引関係上の優位性を利用して性的な行為を求めるなどの不適切な事案があったことを公表し、謝罪した。12日発売の週刊誌報道を受け、公式サイトにコメントした。具体的な内容は守秘義務があるとして公表しなかったが、不適切な行為があったことは認め「被害に遭われた方にあらためておわび申し上げます」とした。コメントによると、20