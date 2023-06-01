先進７か国（Ｇ７）は１１日深夜、米国・イスラエルとイランとの軍事衝突後初となる首脳会議をオンライン形式で開いた。高市首相やトランプ米大統領らが参加し、世界経済やエネルギー供給の安定に向けてＧ７で協調して行動していく方針を確認した。首相が会議後、自身のＸ（旧ツイッター）で明らかにした。首相の投稿によると、会議では、緊迫する中東情勢の経済的影響に加え、イランが事実上の封鎖に踏み切ったホルムズ海峡を