アストロズ・今井がブルペンで16球の投球練習を行った。11日（日本時間12日）に敵地でのマーリンズ戦でオープン戦3度目の先発を予定。3〜4イニングを投げる予定で「自分が健康であるっていうのを一番望んでいる。まずケガなく投げ切りたい」と語った。WBCでは追加招集された西武時代の後輩・隅田が奮闘中。「急な招集で大変な部分はあったと思うけど、いろんな経験をしてほしい。凄く期待している選手の一人」とエールに熱が