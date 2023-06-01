FC東京のFW山口太陽（19）がJ3愛媛に期限付き移籍することが11日、決定的となった。プロ2年目の左利きで高さと強さを兼ね備えた点取り屋。ルーキーイヤーの昨季はリーグ2試合に途中出場した。各世代別の代表にも選出され、28年のロサンゼルス五輪での活躍も期待される。今季から大木監督が率いるチームは現在J2・J3百年構想リーグ西A組の9位。さらなる成長と出場機会を求め、今年6月までの武者修行を決断した。