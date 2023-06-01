ボートレース蒲郡の「蒲郡商工会議所会頭杯争奪ガマゴリうどんグランプリ」が１２日に開幕する。小川晃司（５７＝福岡）が前検のエンジン抽選で手にした３２号機は前々節、海野康志郎が強烈なピット離れ仕様に仕上げ、優勝戦はインを奪取してＶ。前節の宮崎安奈も「ピット離れは強烈」と太鼓判を押していた。しかし、６コースが?定位置?の小川にとって「すごい癖があるペラ。ペラは叩いてピット離れ仕様は解除した」と早速