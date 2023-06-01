ボートレース福岡の「福岡県知事杯争奪福岡都市圏開設３６周年記念競走」は１１日、予選２日目が行われた。鐘ヶ江真司はここまで６、５、６着の低空飛行だが「前操者の酒井俊弘さんベースで伸びは本当にいい」と明らかに成績以上の手応えで一発ムードを漂わせる。１３６期の養成所勝率１位をマークするなど、鳴り物入りで昨年５月に当地でプロデビュー。７月鳴門で水神祭を飾ったものの、ここまでその１勝のみ。「仲谷颯仁