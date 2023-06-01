◇アジアチャンピオンズリーグ2準々決勝G大阪2―1（2試合合計3―2）ラチャブリ（2026年3月11日ラーチャブリー・スタジアム）G大阪が延長戦の激戦を制し、ベスト4進出を決めた。1―1の延長前半10分、相手クリアがMF名和田我空に当たり、そのこぼれ球にMFウェルトンが反応。鋭い右足シュートをファーサイドに突き刺した。「素直に嬉しい。チームメートの信頼や協力、ヴィッシング監督の信頼がなければできなかったこと。