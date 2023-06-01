ホルムズ海峡の事実上の封鎖で原油価格高騰に懸念が広がる中、イラン軍の報道官は11日、「1バレル＝200ドルを覚悟するべきだ」と警告しました。原油価格をめぐっては、ホルムズ海峡の事実上の封鎖などを受けて一時、1バレル＝120ドル近くまで上昇しました。こうした中、イラン軍の報道官は11日、「1バレル＝200ドルを覚悟するべきだ」とさらなる価格高騰を警告しました。ホルムズ海峡の周辺では11日、タイ船籍の貨物船が攻撃を受け