シュナーベルＥＣＢ専務理事の発言が伝わっており、「エネルギー価格ショックの持続性を注視すべき」との認識を示した。 ・金融政策は適切な水準を維持。 ・インフレ上昇リスクに要警戒。 ・エネルギー価格ショックの持続性を注視すべき。