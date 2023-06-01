侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝がともに渡米する侍ナインに「サプライズプレゼント」を贈った。藤平（楽天）は移動前に「大谷翔平」と書かれた箱を持った写真を、自身のインスタグラムに投稿。大谷へ「ありがとうございます」というメッセージを添えた。箱には自身が公式ブランドアンバサダーを務めるオーディオブランド「Ｂｅａｔｓ」のマークがあり、同社のヘッドホンを長時間フライトの前のナインにプレゼン