プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「シラス丼」 「5分で完成！梅ダレ冷奴 簡単でお手軽な豆腐レシピ by山下 和美さん」 「新ジャガの具だくさんみそ汁」 の全3品。 シラス丼に具だくさんみそ汁を合わせました。あっさりしたものが食べたい時に最適。【主食】シラス丼 旬のシラスをたっぷり使って。黄身と混ぜると濃厚な味わいに。 ©Eレシピ 調理時間：5分 カロリー：573Kcal