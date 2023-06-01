【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズは11日、イランで児童ら160人以上が死亡した小学校への攻撃について、米軍が標的を誤爆したとする暫定の内部調査結果をまとめたと報じた。中央軍が国防情報局（DIA）から提供された古いデータを使用したことが原因という。戦時の民間人や民間施設への攻撃は国際人道法違反に当たる。トランプ政権への批判が国内外で広がるとみられる。トランプ大統領は一時、「イランの仕業だ」と