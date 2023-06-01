【その他の画像・動画等を元記事で観る】 木村拓哉がグローバルアンバサダーを務めるOWNDAYSの新ビジュアルが、3月12日より全国のOWNDAYS店舗およびオフィシャルWEBサイトにて公開スタートする。 ■新ビジュアルはフォトグラファーと1対1のセッション撮影で誕生 新ビジュアルは、100色以上の豊富なバリエーションを展開するOWNDAYSのカラーレンズにスポットを当て、「自分のカラーで