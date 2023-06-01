侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が、「マイアミの歓喜」を巻き起こすべく１１日、チームとともにチャーター機でＷＢＣの準々決勝以降を戦う米フロリダ州マイアミに到着した。ドミニカ共和国とベネズエラの敗者と対戦する準々決勝は１４日（日本時間１５日）にマーリンズの本拠地・ローンデポパークで行われる。同球場は大谷が前回２３年大会で胴上げ投手になり、２４年には「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁