アメリカ、イスラエルとイランによる戦闘激化を受けて、イスラエルに滞在していた日本人34人が11日、隣国ヨルダンに避難しました。日本政府は11日、イスラエルから出国を希望した日本人34人が、隣国ヨルダンの首都アンマンに陸路で無事に到着したと発表しました。イスラエルからは今月2日に続き、2回目の邦人退避です。今回退避した日本人は仕事など短期でイスラエルを訪れていた人たちが中心で、そのうちの1人が取材に応じました