◆アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）▽準々決勝第２戦Ｇ大阪２―１ラチャブリ（１１日、タイ・ラチャブリスタジアム）※２戦合計３―２でＧ大阪が準決勝進出Ｇ大阪はアウェーでラチャブリ（タイ）に２―１で勝利し、２戦合計３―２で準決勝へ勝ち上がった。ホームでの第１戦（４日・パナスタ）では、途中出場したＭＦ名和田我空の同点弾で１―１と引き分けたＧ大阪。敵地での第２戦は前半２９分、ＤＦ三浦弦太のゴー