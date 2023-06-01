中東情勢の悪化を受け、イランの周辺国から退避した日本人などを乗せた政府チャーター機の第3陣が、成田空港に到着しました。日本政府が手配したチャーター機は11日午後2時ごろ、成田空港に到着しました。チャーター機は、クウェートなどイラン周辺の4カ国から出国を希望した日本人など172人が搭乗していました。帰国したカタール在住の人たちは「本当にミサイルが近かったので、簡単に見えていたので怖かったです」「空の上で中東