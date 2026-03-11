[3.11 ACL2 準々決勝第2戦 ラチャブリ 1-2 G大阪 ラチャブリ]AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)は11日に準々決勝第2戦を行った。ガンバ大阪はラチャブリFC(タイ)に2-1で勝利。2試合合計で3-2と上回り、準決勝進出を決めた。準決勝ではバンコク・ユナイテッド(タイ)とタンピネス(シンガポール)の勝者と対戦する。第1戦は1-1で引き分けたG大阪は、敵地でのアウェー戦に臨んだ。前半8分には左CKからFWデニス・ヒュメットがゴールに