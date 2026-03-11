リンクをコピーする

【ACL2準々決勝第2戦】(ラチャブリ)ラチャブリFC 1-2(延長)G大阪<得点者>[ラ]グレイソン(50分)[G]三浦弦太(29分)、ウェルトン(99分)<警告>[ラ]ロケ・メサ(90分+3)[G]半田陸(64分)、初瀬亮(77分)、安部柊斗(93分)、イッサム・ジェバリ(116分)主審:コ・ヒョンジン副審:ユン・ジェヨル、パク・サンジュン└G大阪がACL2ベスト4! 敵地タイでの延長死闘制す! 美藤の粘りドリブルから名和田ブロックアシスト、最後はウェルト