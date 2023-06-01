農水省が公表した今年の主食用のコメの作付け面積の見通しが前の年とほぼ同じ水準になることがわかりました。農水省が全国での聞き取りをもとに公表した調査によりますと、今年産の主食用のコメの作付け面積は136万1000ヘクタールになる見通しになりました。量にすると732万トンになり、コメの高騰を受けて大幅な増産となった去年と同程度になる見込みです。農水省が示している適正な生産量は711万トンで、見通しはそれをおよそ21