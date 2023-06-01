イランのアフマド・ドンヤマリ・スポーツ・青年相は１１日、出場権を得ている同国の北中米Ｗ杯出場を否定する発言を行った。先月末に米国とイスラエルがイランを攻撃。それによりイランのＷ杯出場が微妙になるなか、英紙「ガーディアン」などによると、同相は「この腐敗した政権（米国）が我々の指導者を暗殺したという事実を考慮すると、いかなる状況下でもＷ杯に参加することはできない」と国営放送で述べたという。同相の