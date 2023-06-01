ソフトバンクは１１日の巨人とのオープン戦（みずほペイペイ）に１５―２で大勝した。「４番・ＤＨ」で先発出場した山川穂高内野手（３４）がオープン戦第１号となる３ランを放った。２回、二死一、二塁で打席に入った山川はフルカウントからこちらも真っすぐを振りぬいた。逆方向への打球は右中間テラス席へ飛び込んだ。「オープン戦と開幕してからは全然違う」と語る鷹の大砲は「今日のホームランで何かを判断することはない