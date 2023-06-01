東日本大震災から15年、「news zero」は被災者の方々に「あの日の自分に伝えたいこと」について伺いました。勤務先のホテルで被災・松本勇毅さん（69）「逃げることの重要性を伝えるために（津波の）恐ろしさなどを伝えたい。言葉では（恐ろしさを）言われていたけど、実際の津波を見たときに全然自分が想像していたのと違う津波が現れた。映像に残してみんなに伝えたいと思いました」「『逃げたから助かりました』ということにつ