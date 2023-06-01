【篠澤 広 ハッピーミルフィーユVer.】 12月 発売予定 価格：19,800円（税込） 撮影：東京フィギュアギャラリー フィギュアメーカー、ネオンマックスは「篠澤 広 ハッピーミルフィーユVer.」を12月に発売する。4月20日まで予約を受け付けており、東京・秋葉原の「東京フィギュアギャラリー」にて彩色原型を展示してい