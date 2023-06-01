中東のホルムズ海峡で、航行中のタイ船籍の貨物船が攻撃を受けました。また、ペルシャ湾内でも商船三井のコンテナ船が損傷が見つかるなど、中東情勢は緊迫の度を増しています。タイ軍によりますとホルムズ海峡で11日、航行中のタイ船籍の貨物船が攻撃を受けて損傷しました。乗員23人のうち20人が救助されましたが、3人の行方が分からないということです。イラン革命防衛隊は声明で、「警告を無視したため」攻撃したことを認めまし