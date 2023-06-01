【Amazon：Mould King ブロックキット セール】 開催期間：3月12日0時～3月18日23時59分 13197 テクニック海賊船モデル Amazonにて、Mould Kingのブロックキットがセール価格で販売されている。期間は3月18日23時59分まで。 期間中、「13197 テクニック海賊船モデル」と「10212 ロータリーエンジンモデル」がお買い得になっている。 なお、セー