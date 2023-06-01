【Amazon：TOWEBOORY ドールハウスキット】 期間：3月12日0時～3月15日23時59分 Amazonにて、TOWEBOORYのドールハウスキットが特別価格で販売されている。期間は3月15日23時59分まで。 今回、LEDライトが内蔵された各種がラインナップ。クリスマスの町並みをイメージし、透明なショーウィンドウやリアルな飾り物などが精巧に彫刻された「キャンディハウス」や