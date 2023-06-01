◆オープン戦ソフトバンク１５―２巨人（１１日、みずほペイペイ）ソフトバンクが、１２安打１５得点の猛打で巨人を圧倒した。「４番・ＤＨ」の山川穂高内野手が、１本塁打を含む３打数２安打４打点と打線をけん引した。まずは初回１死二、三塁から左前適時打で大量得点の口火を切った。４点リードの２回２死一、二塁の打席では、フルカウントから直球を強振し、右中間テラス席に飛び込む３ランでたたみかけた。オープン戦１