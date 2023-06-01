日産自動車は2026年の春闘で、労働組合側の月1万円の賃上げ要求に対して、満額回答したと発表しました。賃上げ率は2.7％で、一時金についても5カ月分で満額回答しました。2025年度の最終的な損失が6500億円の赤字になると見通す中、従業員の頑張りや物価高をふまえた形です。