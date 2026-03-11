大阪市の道路で、地中にあった巨大なパイプが地面を突き破り、十数メートルの高さまで浮き上がりました。JR大阪駅近くの高架下の道路。ここに突如、巨大なパイプが出現しました。地面を突き破り、13メートルほどの高さまで浮き上がったのです。けさ、通勤途中の男性が発見しました。通報した男性「鈍い音がしていた。ドーンという音」様子を見に行ったところ、すでに高架の真下に巨大なパイプが突き出ていたといいます。大阪市建設