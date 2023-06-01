1989（平成元）年3月12日、阪急の黄金時代を支え、前年に引退した山田久志投手（左）と福本豊外野手が西宮球場で行われた巨人とのオープン戦で最後のプレーを披露した。この年からオリックスに衣替えしたが、同期入団の2人は阪急のユニホーム姿。コーチに就任の福本選手は途中でオリックスのユニホームに着替えた。