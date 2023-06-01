【零 ～紅い蝶～ REMAKE】 3月12日 発売 価格： 通常版 6,380円 Digital Deluxe Edition 8,580円 プレミアムボックス 12,100円 スペシャルコレクションボックス 23,100円 CEROレーティング：D（17才以上対象） プレイ人数：1人 コーエーテクモゲームスは、プレイステー