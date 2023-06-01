【おしゃべりフラワー】 3月12日 発売 価格：4,500円 対象年齢：6才以上 任天堂は、「おしゃべりフラワー」を3月12日に発売する。価格は4,500円。Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAや全国のゲーム取扱店でも販売予定となっている。 「おしゃべりフラワー」は、Nintendo Switch用アクションゲーム「スーパーマリオブ