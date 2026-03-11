巨人は、１１日のオープン戦・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）で死球を受けたリチャード内野手（２６）が福岡市内の病院を受診し、左第五中手骨骨折と診断されたと発表した。リチャードはこの日、「７番・一塁」で先発出場。２回の第１打席で、相手先発・大津から左手に死球を受けた。４回の第２打席にも立ったが、空振り三振に倒れると、その裏の守備からはベンチに下がっていた。