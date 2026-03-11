NISSOホールディングス（9332、東証プライム）。自動車・電機・精密機械向け主体に製造業派遣・請負大手。2023年10月に持株会社化、上場。【こちらも】MBO成立で上場廃止のパラマウントに、「死去の瞬間」を察知するベッドの開発を切に望む初決算の24年3月期「売上高:968億5800万円、営業利益30億5800万円、20.5円配」-翌25年3月期「4.9％増収、16.3％増益、22円配」と順調な歩み。今26年3月期も「13.2％増収（1150億円）、12.