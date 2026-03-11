「石油備蓄放出」のニュースは、原油価格の変動を通じて円相場や金利、ひいては日本株（日経平均・TOPIX）に連鎖的な影響を及ぼす。【こちらも】資源リスクと日本株の分岐点政府備蓄より重要な「企業の利益転嫁力」を読み解くしかし「放出=株高（または株安）」と短絡的に結論づけるのは危険だ。市場は放出の目的、量、そして「将来の買い戻し」までを同時に織り込む。本記事では、石油備蓄放出の仕組みと、投資家が押さえ