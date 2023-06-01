『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にて連載中の漫画『ジャンケットバンク』がテレビアニメ化され、10月から放送されることが発表された。あわせて、ビジュアルとキャスト＆スタッフ情報が公開。真経津晨役を斉藤壮馬、御手洗暉役を安田陸矢が務め、アニメーション制作はCUEが手掛ける。【画像】作画いい！『ジャンケットバンク』真経津晨の全身ビジュアル本作は、田中一行氏による漫画。その国で最も金にうるさい人間が集まる