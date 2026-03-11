ドルトムントのSDから今季限りでクラブを離れるとの発表があったドイツ代表のユリアン・ブラント。2019年にレヴァークーゼンから加入したアタッカーで、この7年間でドルトムントでは298試合に出場して56ゴール69アシストを記録している。『METRO』によると、5月で30歳になるブラントの獲得にプレミアリーグのアーセナルが関心を示しているようだ。本人は新たな環境でのプレイを望んでおり、ドイツ国外への移籍を希望しているという