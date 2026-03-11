アメリカ軍が韓国に配備している迎撃ミサイルシステム「THAAD」。その一部が、基地から搬出されていたことがわかりました。今後、中東へと輸送されるとみられています。韓国政府関係者はJNNの取材に対し、「ヨルダンの基地が攻撃を受けていることからヨルダンに動かす可能性が高い」と話しています。「THAAD」は、北朝鮮のミサイルに対応するために配備されたもので、韓国では移送による北朝鮮への抑止力低下に懸念の声があがって