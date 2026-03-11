中東情勢の悪化に伴いガソリン価格が高騰していることを受け、政府は1リットルあたり170円程度に抑えるため補助金を再開すると発表しました。政府は、ガソリンの全国の平均価格を1リットルあたり170円程度に抑えるため、170円を超えないよう石油元売りに対し19日から補助金の支給を行います。ガソリンスタンドの店頭価格には、1週間から2週間程度で反映される見通しです。高市首相：中東情勢の先行きはいまだ予断を許さない状況な