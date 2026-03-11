１０日、昆明市の観光農園「名花谷」でヒナゲシの花を撮影する人。（昆明＝新華社記者／陳欣波）【新華社昆明3月11日】中国雲南省昆明市では春の気配が日増しに濃くなり、花々が競うように咲き誇っている。人々は散策や花見を楽しみ、春の風情を満喫している。１０日、昆明市の観光農園「名花谷」で、写真撮影を楽しむ人たち。（ドローンから、昆明＝新華社記者／陳欣波）１０日、昆明市の観光農園「名花谷」を散策する人たち。