サッカーのイラン代表の選手たち＝2025年6月（ロイター＝共同）【ベルリン共同】イランのドンヤマリ・スポーツ・青年相は11日、サッカーの同国代表が出場権を獲得しているワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会への派遣について「腐敗した政権がわれわれの指導者を暗殺したことを考慮すると、いかなる状況でもW杯に参加することはできない」と国営放送で述べた。米国とイスラエルは2月にイランへの攻撃を開始。最高指導者だっ