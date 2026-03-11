◇サッカーアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）神戸2―1（2試合合計3―1）FCソウル（2026年3月11日ノエスタ）ベスト8進出を決めた神戸のミヒャエル・スキッベ監督がACLEを日本で集中開催することを提案した。不安定な中東情勢について言及し「大前提として戦争自体が残念なこと。終わって欲しい」と沈痛な表情を浮かべた。そして「戦争地域でのファイナルトーナメント開催が難しいのであれば、日本で開