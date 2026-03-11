【ロンドン＝市川大輔】国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は１１日、加盟３２か国が石油備蓄から過去最大となる合計４億バレルの協調放出について、全会一致で合意したと発表した。前回２０２２年に続き、６回目となる。米国やイスラエルによるイラン攻撃を受け、世界で懸念が強まる原油の供給不安に対処する。発表によると、協調放出は加盟国ごとの状況に応じて市場に提供される。協調放出の理由について、２月２８日からの中東