オーストラリアのバーク内相は11日、人道目的のビザを発給したサッカーの女子イラン代表の選手6人、スタッフ1人の計7人のうち、1人が亡命を取りやめたことを議会の質疑で明らかにした。同国で開催中の女子アジア杯で敗退したイラン代表の選手は2日の韓国戦で試合前に国歌を歌わなかったことでイラン国営テレビの司会者に「裏切り者」と非難され、帰国後に処罰されるとの臆測が高まる事態に発展。オーストラリア政府が10日の段