日本時間２３時３０分に米週間石油在庫統計（02/28 - 03/06）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 週間石油在庫統計（02/28 - 03/06）23:30 予想N/A前回347.5万バレル（原油在庫・前週比) 予想N/A前回-170.4万バレル（ガソリン在庫・前週比) 予想N/A前回42.9万バレル（留出油在庫・前週比)