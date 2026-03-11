きょうのＮＹ為替市場、引き続き中東情勢と原油にらみの中、ドル高が優勢となっており、ドル円は１５８円台半ばでの推移となっている。先ほどトランプ大統領が「イランで標的となるものは実質的に残っていない。イランとの戦闘はまもなく終わる」と述べたことで、原油安ともにドル安も見られ、ドル円は１５８円台前半に値を落としたものの、すぐに戻している。先日も同様の発言を行っていた。市場は結果が欲しいようだ。 依